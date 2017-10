Wauquiez interpelle le gouvernement sur "110 jihadistes en liberté

Laurent Wauquiez, favori pour la présidence des Républicains, a interpellé dimanche le gouvernement sur le fait que "110 jihadistes" revenus d'Irak et de Syrie seraient "en liberté" en France, exigeant leur "enfermement immédiat".



"Je suis abasourdi des récentes déclarations du ministre de l'Intérieur qui a expliqué qu'il y a 110 jihadistes en liberté au moment où l'on parle. Il

nous déclare cela sans même en tirer la moindre conséquence, sans proposer le moindre dispositif de protection pour les Français", a dénoncé le président de

la région Rhône-Alpes-Auvergne lors du "Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro.



Gérard Collomb a déclaré jeudi que "plus de 240 majeurs" ont regagné la

France depuis les zones de combats jihadistes de Syrie et d'Irak depuis 2012.



Parmi eux, "plus de 130" sont "actuellement en prison", a-t-il précisé.



"Le gouvernement ne réagit pas et ne fait pas face à la menace terroriste.

Il manque de lucidité et de fermeté", a accusé L. Wauquiez, qui "demande très

clairement l'internement et l'enfermement immédiat de tous les jihadistes qui sont revenus en France".



"Je demande au gouvernement qu'on arrête de fermer les yeux et

qu'immédiatement, les poursuites pénales et les mesures permettant

l'enfermement de tous les jihadistes soient prises", a-t-il ajouté en refusant

de faire la distinction entre hommes, femmes et enfants revenus.



"La question n'est pas de savoir si on a affaire à des hommes mais est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont capables de se faire exploser avec une ceinture d'explosif", a-t-il considéré, estimant qu'il fallait "arrêter de prendre des risques avec la vie des familles françaises".



Selon L. Wauquiez, "sans attendre le passage à l'acte", il faut qu'"on puisse immédiatement, quand un individu est considéré comme potentiellement

dangereux, prendre des mesures à l'image de ce qu'on fait dans le domaine des fous ou de la psychiatrie".







