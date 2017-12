Wauquiez veut sécuriser les passages à niveau de sa région avec l'Etat

La sécurisation des passages à niveau n'est pas de son ressort mais après l'accident des Pyrénées-Orientales, Laurent Wauquiez (LR) se dit prêt à investir 50 millions d'euros sur cinq ans en Auvergne-Rhône-Alpes si l'État en fait autant.



La collision entre un train et un car scolaire survenue jeudi à Millas

"provoque un émoi particulier dans notre région", a souligné son président

lundi lors d'une conférence de presse.



Allusion au drame d'Allinges

(Haute-Savoie) qui avait fait sept morts dans des conditions similaires en

2008.



"Nous ne sommes pas dans un domaine de compétence théorique de la Région (la sécurisation des passages à niveau relève de l'État ou des départements, NDLR) mais j'ai regardé avec préoccupation les statistiques sur la sécurité des passages à niveau de notre région", a-t-il expliqué, précisant avoir saisi SNCF Réseau "dès janvier 2017", "avant même l'accident" de Millas.



Le diagnostic, obtenu "il y a trois mois à peu près", fait état de 109 passages à niveau sensibles ou potentiellement dangereux en Auvergne-Rhône-Alpes, pour lesquels Laurent Wauquiez, par ailleurs tout nouveau président de Les Républicains, veut agir vite, sans attendre "qu'il y ait un drame".



Pour ce faire, il propose de sceller "un pacte" : la Région investirait 50

millions d'euros sur cinq ans, à charge pour l'État d'en faire autant.



"Nous attendons le même effort" car le but n'est pas de s'engager pour qu'il se désengage, justifie-t-il en se disant ouvert à la négociation.



Pour l'heure, l'État consacre 5 à 8 millions d'euros par an aux passages à

niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, selon M. Wauquiez.



Depuis 2008, le plan national de sécurisation n'en a concerné que 27, alors que les travaux pourraient commencer "rapidement" pour 53 des 109 passages à niveau pointés du

doigt par SNCF Réseau dans la région, affirme-t-il.







