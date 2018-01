Week-end de fin de vacances de Noël: circulation fluide sauf dans les Alpes

La circulation sera fluide le week-end prochain pour la fin des vacances scolaires de Noël, sauf samedi dans le sens des retours en région Rhône-Alpes Auvergne avec un trafic classé orange.



Dans le sens des retours samedi, la circulation ne sera dense qu'"entre les Alpes et les frontières du nord ou l'Île-de-France", "mais les encombrements devraient être de niveau modeste", estime Bison Futé.



Seuls les "axes permettant de quitter les stations de sports d'hiver et les grandes vallées alpines" et ceux remontant vers le nord depuis Lyon seront chargés, note-t-il.



Dans le sens des départs, la circulation sera classée vert au niveau national vendredi et samedi.



Bison Futé appelle les automobilistes à rester informés sur les conditions de trafic et l'état des routes en cette saison hivernale, en consultant notamment la météo. Et à "adapter leur conduite aux dangers de l'hiver" en contrôlant leur vitesse et en allongeant "de façon significative les distances de sécurité, notamment par temps de pluie, de neige, ou lorsque les températures sont négatives ou proches de zéro".