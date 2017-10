Zouma et Ghoulam déboutés de leurs demandes de requalification de leur contrat avec l'AS Saint-Etienne

Les footballeurs internationaux Kurt

Zouma et Faouzi Ghoulam ont été déboutés lundi de leurs demandes de

requalification de leurs contrats de travail à l'AS Saint-Etienne (L1) et des

2,8 millions d'euros qu'ils réclamaient à leur ancien club.



Les deux joueurs ont en outre été condamnés par le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne à verser chacun 3.000 euros à la société ASSE Loire pour "procédure abusive et dilatoire".



Les deux anciens Verts demandaient la requalification en CDI de leurs CDD,

estimant qu'il y avait eu une "rupture abusive" de leurs contrats de travail

début 2014.



Au titre de rappels de salaires, congés payés, primes, indemnités de

préavis et dommages et intérêts, ils réclamaient 1,7 million d'euros pour Kurt Zouma et 1,13 million d'euros pour Faouzi Ghoulam.



Le conseil des prud'hommes les a déboutés de toutes leurs demandes,

estimant qu'elles étaient "mal fondées ou prescrites".



Fin janvier 2014, l'international algérien Faouzi Ghoulam avait été

transféré de Saint-Etienne à Naples, où il joue toujours, tandis que l'international français Kurt Zouma avait été vendu à Chelsea, qui l'avait

prêté dans la foulée à l'ASSE pour qu'il termine la saison 2013-2014 avec les

Verts.



Le défenseur central a été prêté cette saison par Chelsea à Stoke City

(1re div. anglaise)





Avec AFP