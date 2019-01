quinté + Mercredi 2 janvier - Pau

2 FRIEDRICHPALAST Déteste être battu ! 5 CAYO DE PAIL Cherche son tiercé... 11 Santana du Berlais Répète ses courses ! 14 TAKE TWO Mon coup de cœur 1 ARGENTIER Adore Pau et Bayrou 7 DIVINE d’ALENE Vient de s’envoler... 6 GRAND TRIANON Ma déçu récemment 4 Vangel de Cerisy Il fait de la résistance…

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MERCREDI 2 janvier 2019 – PAUBonne année à tous...Pour le réveillon je vous ai offert ce lundi le tiercé dans l’ordre, le quarté dans l’ordre et le quinté pour 513 euros de gains !!1.981 euros de gains en décembre en suivant mes pronos...Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 5 CAYO DE PAIL (écart 0) 1er mardi !Base moins solide : 2 FRIEDRICHPALAST (écart 1)Favori douteux : 3 BEAUTE PROMISE (écart 1)Coup de cœur : 14 TAKE TWO (écart 1)Tocard déniché derrière les fagots : 4 VANGEL DE CERISY (écart 1)Chevaux à rayer : AUCUN (écart 85, écart maximum 134)Regrets : 3 BEAUTE PROMISE qui m’a beaucoup déçu car elle a eu des courses dures à vouloir aller toujours devant dans de gros quintés... (écart 1)Cheval au nom rigolo : 10 RANCUNIER (écart 1)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 4 VANGEL DE CERISY (écart 1)Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 16 HEAVEN DREAM (écart 1)La pêche à la ligne : Auteuil 17 novembre : 3e Santana du Berlais, 4e Grand Trianon, 5e Cayo de Pail.Résultats :Décembre : 1.981 euros de gains dont le tiercé-quarté ordre-quinté du 31 !