un "food court" de chefs et des suites "connectées" pour faire revivre la Tour Rose

La Tour rose, l’emblématique hôtel du Vieux Lyon, va être ressuscitée par de jeunes entrepreneurs aux idées innovantes qui vont

y installer un "food court" de chefs et des suites hôtelières tout internet.



Ce bâtiment Renaissance, dont les murs appartiennent à l'aménageur public

SACVL, n'a jamais trouvé son équilibre économique, avec plusieurs dépôts de

bilan successifs à la clef.



Le projet de relance a été validé par la mairie du 5e arrondissement. La réouverture du lieu est prévue pour la fin de l'année



L'activité "restauration" va être reprise par une société montée par la chef Tabata Mey (ex-"Top Chef"). La "food traboule", un espace de 800 mètres carrés répartis sur quatre étages, sera mis à disposition de 12 chefs dont les noms n'ont pas été dévoilés.



Le volet "hôtellerie" sera confié à la société MiHotel de Stéphanie Marquez et Nathalie Grynbaum qui y installeront 12 suites entièrement connectées et numériques.



Les deux jeunes femmes gèrent déjà 25 suites au design contemporain, éparpillées dans des immeubles situés tout autour de la place Bellecour.



Pas de clef, ni de desk d'accueil, tout se fait sur internet. Une offre de services comparables à ceux d'un grand hôtel seront aussi proposés via une application dédiée.





Avec AFP